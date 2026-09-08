¿Quién es Irvin Villatoro? El atleta que llega de refuerzo en el Equipo Azul de Exatlón México Décima Temporada

El domingo 6 de septiembre en Exatlón México se realizó el Duelo de Eliminación, donde uno de los atletas de alto rendimiento se despidieron del reality deportivo. Ante la salida de uno de ellos, llegó Irvin Villatoro, un atleta que se había destacado por participar en la octava temporada, ahora en la Décima Temporada se incorpora al Equipo Azul, siendo una segunda oportunidad.

Dentro de su historia se destaca por ser un atleta de Chihuahua, quien se ha dedicado a ser un deportista enfocado en el entrenamiento funcional, quien desde corta edad tuvo ese interés por el deporte, aprendiendo diversas disciplinas a lo largo de los años.

¿Quién salió de Exatlón?

Exatlón México Décima Temporada hasta el momento solamente lleva dos semanas de transmisión, pero en ese tiempo, se ha visto la salida de dos atletas. La primera fue la de Anaid Torres del Equipo Rojo, por lo que el refuerzo fue cubierto por Karol Rojas.

Ahora el segundo atleta en salir fue Erick Segura del Equipo Azul, siendo el segundo eliminado al ser seleccionado entre los 5 atletas con el menor rendimiento de la semana, enfrentándose en un circuito. Lamentablemente, no logró obtener los puntos requeridos, haciendo que fuera eliminado y despedido por los atletas, ahora su lugar es cubierto por Irvin Villatoro. Cada domingo veremos quién sale del reality deportivo, para la tercera semana las mujeres están en riesgo.

¿Dónde puedo ver Exatlón México gratis?

Para que no te pierdas la participación de Irvin Villatoro en el Equipo Azul, recuerda que puedes ver el reality deportivo desde la pagina web y el canal de televisión abierta de Azteca UNO. Otra alternativa es verlo desde la aplicación de TV Azteca en vivo.

De lunes a viernes la transmisión de Exatlón México Décima Temporada es de 6:30 a 8:30 pm, mientras que los domingos podrás verlo de 6 a 8 de la noche. No olvides que el domingo es el Duelo de Eliminación, donde veremos quiénes se enfrentaran para luchar por su permanencia en el reality deportivo.