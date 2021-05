Este 10 de mayo, Frida Sofía envió un mensaje muy duro a su mamá.

Este día de las madres, Frida Sofía felicitó a alguien que no es su madre de sangre, ¡y a Alejandra Guzmán le envió un mensaje muy duro!

Este 10 de mayo, día de las madres, como era de esperarse, Frida Sofía no felicitó a su mamá Alejandra Guzmán. Pero no solo eso, ¡felicitó a alguien más y a traves de sus redes sociales y le envió un mensaje muy duro a Alejandra! ¿Qué decía? Te contamos los detalles.

Frida Sofía le envía duro mensaje este 10 de mayo a su mamá Alejandra Guzmán.

Frida Sofía publicó una imagen este 10 de mayo en sus historias de Instagram:“Este Día de las Madres, encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como la de ustedes... Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interprersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de mat*r a sus hijos... Hay madres que encubren a los viol*dores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas... Esos hijos(as) no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amigo(a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo(a) presiones, solo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener”. ¡Qué fuerte!

No solo envió ese mensaje, ¡sino que felicitó a alguien que no es su madre de sangre! Le dedicó una emotiva felicitación a su madrastra, Beatriz Pasquel, quien ha estado con ella desde que era niña.

Recordemos que tiene unas semanas que Frida Sofía está en el ojo del huracán, pues acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña, ¡y de haber golpeado a su abuela Silvia Pinal en numerosas ocasiones! Su madre, Alejandra Guzmán, no la ha apoyado, pues dice que es difamación hacia su padre Enrique. ¿En qué terminará todo esto?

