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¿Frida Sofía será la nueva "Aventurera"? Te contamos los detalles.
Después de toda la polémica en la que Frida Sofía ha estado envuelta las últimas semanas, ¡podría tener una propuesta para ser la siguiente “Aventurera”!
Frida Sofía ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, y es que recordemos que acusó a Enrique Guzmán, su abuelo, de abuso sexual cuando ella era solo una niña. Al parecer, todos los dimes y diretes le dejarán algo bueno, ¡ser “Aventurera”! Te contamos los detalles.
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¿Frida Sofía será la nueva “Aventurera”?
Luego de tener como “Aventureras” a grandes actrices, cantantes y bailarinas como Edith González, Susana González, Itatí Cantoral o Niurka, al productor, ¡le parece bastante interesante el perfil de Frida Sofía! Y es que Gerardo Quiroz habló sobre la posibilidad de producir la obra al lado de Juan Osorio.
“Hemos hablado de la oportunidad de volverla a hacer (Aventurera), pues finalmente somos socios, invertimos y hay mucho tiempo y dinero. Funcionamos muy bien como socios, vamos a ver qué sucede”. Dijo Quiroz.
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El productor dijo que Frida Sofía podría ser una buena candidata para interpretar a Elena Tejero, aclaró que primero tendría que hacer una audición, ¡pero está abierto a la posibilidad de que Frida participe y sea la nueva “Aventurera”! “Yo lamento mucho lo que está pasando en la vida de esa familia tan linda y de Frida. El nombre no nada más vende boletos, hay que estar poco a poco y tendría que hacer una audición, pero podría ser una candidata muy interesante”.
¿Será que la hija de Alejandra Guzmán dé el ancho y se le haga formar parte de una de las obras más importantes del país? ¡Estaremos muy pendientes!
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