¿Frida Sofía será la nueva “Aventurera”? Te contamos los detalles.

Frida Sofía ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, y es que recordemos que acusó a Enrique Guzmán, su abuelo, de abuso sexual cuando ella era solo una niña. Al parecer, todos los dimes y diretes le dejarán algo bueno, ¡ser “Aventurera”! Te contamos los detalles.

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¿Frida Sofía será la nueva “Aventurera”?

Luego de tener como “Aventureras” a grandes actrices, cantantes y bailarinas como Edith González, Susana González, Itatí Cantoral o Niurka, al productor, ¡le parece bastante interesante el perfil de Frida Sofía! Y es que Gerardo Quiroz habló sobre la posibilidad de producir la obra al lado de Juan Osorio.

“Hemos hablado de la oportunidad de volverla a hacer (Aventurera), pues finalmente somos socios, invertimos y hay mucho tiempo y dinero. Funcionamos muy bien como socios, vamos a ver qué sucede”. Dijo Quiroz.

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El productor dijo que Frida Sofía podría ser una buena candidata para interpretar a Elena Tejero, aclaró que primero tendría que hacer una audición, ¡pero está abierto a la posibilidad de que Frida participe y sea la nueva “Aventurera”! “Yo lamento mucho lo que está pasando en la vida de esa familia tan linda y de Frida. El nombre no nada más vende boletos, hay que estar poco a poco y tendría que hacer una audición, pero podría ser una candidata muy interesante”.

¿Será que la hija de Alejandra Guzmán dé el ancho y se le haga formar parte de una de las obras más importantes del país? ¡Estaremos muy pendientes!

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