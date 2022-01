Frida Sofía intentó colarse a una fiesta VIP antes de su detención.

Surgen nuevos detalles sobre la detención de Frida Sofía por alterar el orden público en un restaurante de Miami.

Javier Ceriani y Elisa Beristain se comunicaron a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para dar a conocer el testimonio de un hombre que estuvo en el establecimiento Joia de Estados Unidos.

Según el testigo que contactaron los conductores de Chisme No Like, la hija de Alejandra Guzmán se metió a una fiesta VIP sin pagar el boleto, se sentó en una mesa vacía y fumó de una hookah con valor de 60 a 70 dólares, objeto que tampoco pagó.

Lo que me dijeron es que pidió un agua de 5 dólares, pero ella no quiso pagarla. Ese fue el primer problema que tuvo: se negó a pagar el agua y empezó a discutir con una de las meseras

Después pasó para el área VIP de la fiesta, se sentó en una mesa de los dueños que se habían ido. Ella empezó a consumir la hookah y a tomarse parte de la botella que había en esa mesa

Policías entraron por Frida Sofía al restaurante de Miami

El mismo testigo que habló con Elisa Beristain y Javier Ceriani contó que, en medio de gritos, Frida Sofía fue retirada de la fiesta por elementos de seguridad.

Pasaron como 20 o 15 minutos y una jefa de meseras le dijo que no podía estar sentada ahí porque no era su mesa. Ella se negó a irse y decía que conocía a la gente de la mesa

Ella siguió consumiendo, fumando de la hookah y fue cuando las meseras llamaron a la policía. Llegó el oficial de policía, empezó a hablar con ella y seguía negada

Frida Sofía enfrentó los cargos de alteración al orden público y de resistirse al arresto sin violencia, pero salió de prisión tras pagar una multa de casi 30 mil pesos mexicanos.

“Ella estaba gritando, la sacaron de la fiesta y ya no me enteré de nada más; solo me di cuenta de que la habían arrestado”, expresó el testigo de Chisme No Like.

