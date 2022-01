Frida Sofía rompe el silencio tras salir de la cárcel. (VIDEO)

Frida Sofía rompió el silencio tras su arresto en Miami, Estados Unidos donde fue detenida por alteración del orden público y por resistirse al oficial sin violencia.

La hija de Alejandra Guzmán fue cuestionada por un grupo de reporteros, cuyas cámaras captaron el momento de la joven saliendo con cubrebocas y nada de maquillaje.

Frida Sofía confesó que la mánager del restaurante Joia de Miami la sacó del establecimiento por el supuesto robo de una botella de agua.

No pasó nada. La verdad… literal a la mánager de ‘Joia’ no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo

Mientras se alejaba de la prensa, la intérprete de Ándale mostró algunos moretones en el brazo.

Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad de ‘Joia’ y dijeron que porque yo me había robado un agua

Frida Sofía lamentó que ningún miembro de su familia acudió a su rescate, pues tuvo que pagar una multa de casi 30 mil pesos mexicanos.

¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy... para que vean que la fama y el glamour no es 24/7

Estos son los cargos que enfrentó Frida Sofía

Frida Sofía fue detenida la madrugada del lunes 24 de enero de 2022 a las 12:10 horas, según informaron Elisa Beristain y Javier Ceriani a nuestro programa Venga la Alegría.

La joven enfrentó un cargo relacionado a la alteración al orden público y otro más por resistirse al arresto sin violencia, actos que le costaron multas de miles de dólares.

Se sabe que su gente cercana tardó en pagar la fianza, pues ni su mamá u otro miembro de la familia acudieron para apoyarla.

“¿Quién fue a salvarla? No sabemos, pero evidentemente tuvo que pedir ayuda a un amigo porque familiares no tiene. Su representante no sabía que estaba arrestada”, expresó Ceriani a las cámaras de este programa.

