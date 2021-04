Frida Sofía: Giordana Guzmán, prima de la cantante, rompe el silencio tras la polémica en su familia.

La polémica en la familia más famosa de México no da tregua, pues Giordana Guzmán está harta de que se le involucre en la controversia de su prima Frida Sofía y Enrique Guzmán.

La joven rompió el silencio en sus redes sociales, donde se mostró muy molesta por algunas conversaciones filtradas. Y es que, algunos internautas, publicaron una plática que Giordana Guzmán sostuvo con otra persona.

En dicha conversación, la fundadora de Giordana Jewerly, confirmó que se alejó de Frida Sofía tras sus acusaciones de abuso sexual.

Lo intenté y me ofendió. Se enojó mucho y pues me sacó de su vida, pero aquí siempre tendrá mi apoyo. Ella lo sabe

Giordana reaccionó furiosa tras los mensajes filtrados y confesó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Sacaron de contexto la conversación que tuve con alguien en quien confiaba. No he querido dar ninguna entrevista para que no se malinterprete mi posición y claramente los mensajes están manipulados para hacerme ver como alguien que no soy”, expresó la hija de Luis Enrique Guzmán a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Giordana Guzmán está harta de que se le involucre en problemas ajenos

Por si fuera poco, la joven confesó que se mantendría “al margen” de la situación que envuelve a su famosa familia.

“No quiero hacer más revuelo ya, mi opinión no debería de importar y estoy cansada de que me metan en asuntos que no son míos, aunque sea mi familia, prefiero mantenerme al margen”, concluyó.

Fue el día de ayer, cuando Luis Enrique Guzmán se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando, donde confirmó el distanciamiento entre Frida Sofía y su hija Giordana Guzmán.

Luis Enrique contó que las primas tuvieron una conversación telefónica, donde terminaron distanciadas. Recordemos que las mujeres se unieron en un emprendimiento de joyería hace algún tiempo; sin embargo, podrían tomar caminos separados tras esta controversia.

