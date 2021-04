Frida Sofía: Lucía Méndez nos contó en exclusiva todo sobre la entrevista que tuvo con la hija de Alejandra Guzmán.

Lucía Méndez Presenta es el nuevo programa virtual que la actriz guanajuatense estrenará este jueves por la tarde en sus redes sociales. Por si fuera poco, el show se vestirá de manteles largos para recibir a una de las personalidades más controversiales de los últimos meses.

Nos referimos a Frida Sofía, quien fue tendencia tras confesar que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán a la edad de 5 años.

Lucía Méndez se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría y adelantó detalles del primer episodio de su programa en línea.

“Yo conozco a Frida desde niña… varias veces fue a mi casa y siempre fue muy tierna. Desde niña fue muy inteligente y especial, platicamos muy a gusto. No voy a decir cómo estuvo la entrevista, pero me llevé una grata sorpresa de ver su madurez”, expresó.

Por si fuera poco, la también cantante nos compartió que Frida Sofía contó sus momentos más dolorosos para Lucía Méndez Presenta.

“Se tocó de todo, desde su dolor, hasta todo lo que ella es. Me llevé una gran sorpresa sobre cómo ha madurado. Yo la había conocido más chavita y atormentada”, expresó en exclusiva para VLA.

Y es que, la querida artista, tiene claro que la hija de Alejandra Guzmán es una mujer muy honesta, sincera y directa.

Yo creo que todo lo que me dijo Frida Sofía es verdadero. Ella es absolutamente auténtica, sincera y guerrera

Lucía Méndez rompe el silencio respecto a la polémica que envuelve a la familia más famosa de México

Lucía Méndez no descarta invitar a Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y hasta Enrique Guzmán a su programa. Por lo pronto, la guanajuatense se quiere mantener alejada de la controversia que envuelve a la familia más famosa de México.

“Es muy difícil tener una opinión porque los conozco a todos y quiero a todos. Lo único que deseo es que tengan una extraordinaria solución. Sé que Frida es una mujer decidida y tajante”, expresó la artista de 66 años.

Por último, Lucía Méndez adelantó que su programa no tiene filtros y sus invitados pueden contar detalles sin censura de su vida personal.

“No hay censura, pero marco hasta donde sí y hasta donde no, según mi sensibilidad. He tenido muy buena suerte porque me han contestado todo lo que yo he querido. Nos la hemos pasado muy bien. Les doy su copita para ver si me sueltan más cosas”, concluyó.

