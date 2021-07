Frida Sofía reacciona a comparaciones con su prima Michelle Salas.

Frida Sofía de nueva cuenta causó revuelo en redes sociales luego de ser comparada con Michelle Salas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa opinó contra los comentarios de algunos seguidores que la cuestionaron sobre la hija de Luis Miguel en un vestido de novia.

Y regresamos con las agresiones. Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer, ¿por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido

Michelle Salas llegaría al altar muy pronto

Por otra parte, Michelle Salas se dejó ver con Danilo Díaz, su nuevo romance, con quien ya había tenido una relación hace más de cuatro años.

De acuerdo con varias fuentes, el novio de la hija de Luis Miguel pretende darle el anillo de compromiso a su novia en unos meses, ahora que decidieron retomar su relación, pues estaría buscando la ocasión perfecta para hacerlo, incluso Michelle Salas se mostró en redes sociales con un vestido de novia, mismo que levantó sospechas.

Las comparaciones entre ambas

Sin embargo, las comparaciones entre las dos jóvenes no pararon, pues en varias ocasiones Michelle Salas es catalogada como una mujer ejemplar y Frida Sofía como la oveja negra de la dinastía Pinal. Estas comparaciones sin relación aparente iniciaron desde que la hija de Alejandra Guzmán hiciera su debut en la revista Playboy.

La demanda contra su abuelo

Frida Sofía no tendría problemas en el proceder de su denuncia si no viaja a México, ya que, en un caso necesario, si así lo considera la Fiscalía, el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida y dentro del consulado recabar algunos datos.

Además, especificaron que la influencer atraviesa una situación migratoria no concluida, por lo que actualmente no puede salir de Estados Unidos, no obstante, esto no sería un impedimento para que declare en contra de Enrique Guzmán.