Frida Sofía revela que le ofrecieron dinero para acabar con polémica familiar.

Frida Sofía no pudo escapar de los cuestionamientos de los paparazzi, quienes la interceptaron por las calles de Miami.

Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía enfrentan fuertes demandas

Enrique Guzmán ratificó su denuncia en contra de su nieta Frida Sofía.

La influencer se dejó ver con una gran peluca para no ser reconocida; sin embargo, fue cuestionada sobre su polémica con Enrique y Alejandra Guzmán.

“La verdad tiene que salir, se tiene que hacer justicia y estoy confiando en las autoridades de México”, comenzó la influencer de 29 años.

Ya es tiempo de abrir los ojos, eso de “los trapitos sucios”, nada más un pervertido asqueroso pudo haber pensado en ese dicho. ¿Por qué se lavan los trapos sucios en casa?

Recordemos que Frida Sofía enfrenta un proceso legal contra su abuelo Enrique Guzmán, quien fue acusado de pesunto abuso sexual a su nieta.

Fue en un programa de espectáculos, donde la hija de La Reina de Corazones rompió el silencio, hecho que desencadenó todo tipo de comentarios entre los internautas.

Sin embargo, Frida Sofía aseguró que nunca recibió un solo peso por la entrevista que ofreció a un programa de televisión.

“En mi vida he vendido una entrevista y no tengo la necesidad. Se me hace algo puerco y más por la industria en que he crecido. Por una reconciliación, me han ofrecido un dineral. Es un proceso legal, ya no es dimes y diretes”, expresó.

¿Enrique Guzmán ofreció dinero a Frida Sofía para parar la polémica?

Frida Sofía realizó más declaraciones que dejó impactada a la opinión pública. Y es que, la intérprete de Ándale dejó entre ver que su abuelo ofreció dinero para poner fin a la demanda por abuso sexual.

“En este crimen no se pueden pagar los daños, no es como que se quemó algo, es un daño irreparable que he sufrido y continúo sufriendo. Ya verán el juicio”, expresó la cantante.

Por último, Frida Sofía refrendó que su denuncia por supuesto abuso sexual nunca fue a cambio de beneficios económicos.

Cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme, eso viene del corazón. Esto no se trata de dinero, no sé qué pueda estar pasando en la cabeza de Alejandra o de Enrique

La polémica entre la familia más famosa de México no da marcha atrás. Recordemos que Frida Sofía felicitó a su papá Pedro Moctezuma en el Día de Padre, dejando ver su buena relación con el empresario.

Por su parte, Alejandra Guzmán celebró el Día del Padre con Enrique Guzmán, demostrando su apoyo incondicional al rockero.

