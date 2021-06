¿En qué ayudó Sergio Mayer a Alexa Parra en caso Héctor “N”?

Sergio Mayer rompió el silencio. El político habló de las acusaciones de tráfico de influencias en el caso del detenido Héctor “N”.

Recordemos que el actor mexicano fue trasladado al Reclusorio Oriente tras ser acusado de supuesto abuso sexual a su hija Alexa Parra.

Ante la polémica, el político Sergio Mayer se presentó en el programa Chismorreo y confesó en qué apoyó a la hija de Ginny Hoffmann.

“A mi me habló Alexa llorando y me dijo ‘nosotras tenemos este caso, estoy muy mal porque me ha pasado esto, ¿me puedes ayudar?’ Yo no soy juez, ni soy perito, ni soy MP, yo la he guiado y hasta ahí. Esa es toda mi participación. Solamente la he apoyado emocionalmente”, expresó el mexicano asegurando que no realizó tráfico de influencias.

Además, Mayer invitó a las autoridades a demostrar las acusaciones que se hicieron en su contra.

“Que demuestren si hay tráfico de influencias, que lo demuestren y que hagan una denuncia. Los comentarios que están haciendo son estúpidos. Yo a Héctor ni lo conozco”, subrayó.

Sergio Mayer manda polémico mensaje a Daniela Parra

Daniela Parra se ha convertido en una de las mujeres claves en el caso de su papá Héctor “N”. La joven, de 23 años, niega que su papá haya abusado sexualmente de su hermana Alexa a la edad de 6 años.

Por si fuera poco, la jovencita también ha criticado la ética profesional de Sergio Mayer, quien supuestamente influyó para encerrar a Héctor “N”.

Sergio Mayer aprovechó para mandar contundente mensaje a la hija de Héctor “N”.

“Daniela me escribe constantemente en mis redes sociales y está orquestando toda una red de bots en mi contra. La entiendo porque es su papá, pero yo he sido muy amable con ella”, expresó el también actor de 55 años.

Por último, Sergio Mayer dejó el polémico caso en manos de las autoridades y se dijo fuera de las acusaciones de tráfico de influencias.

“Dejemos que las autoridades hagan su trabajo, es así de sencillo. Si hay inconsistencias que lo comprueben y si hay elementos que los comprueben, que dejen este proceso conforme a derecho”, confesó.

El caso de Héctor “N” dio un giro de 180 grados, cuando el juez llamó la atención a la defensa legal de Ginny Hoffman y Alexa Parra.

Fue en la segunda audiencia del histrión, donde el juez expresó que se ocultaron exámenes psicológicos de la presunta víctima.

Dichos documentos sostienen que la hija de Ginny Hoffman no tiene daños emocionales de abuso sexual, sino de la separación de sus padres.

