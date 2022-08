Gabo Cuevas hace fuertes revelaciones sobre su vida.

El pasado fin de semana, Gabo Cuevas fue eliminado de Survivor México en el Duelo de Extinción ante sus compañeros David, Santiago y la integrante de Halcones, Cathe.

Eliminado de Survivor México del 20 de agosto 2022, Gabo Cuevas.

Gabo Cuevas fue considerado como uno de los villanos de esta edición de Survivor México gracias a las peleas y dramas que protagonizó a lo largo de su estancia en el reality show de supervivencia, de ahí que haya salido con muchos amigos, pero también con un gran número de enemigos.

Gabo lanza polémico mensaje tras su eliminación

El pasado domingo, Gabo Cuevas se enlazó a Venga La Alegría, donde mandó un polémico mensaje que dejó a todos sin palabras. La polémica comenzó cuando hablaron de las fuertes rivalidades que tuvo con Catalina y Cuchao dentro de Survivor.

“La verdad, es que yo a Catalina la quiero, lo que pasa es que me hartó y me sigue hartando esta parte en donde ella a todos los Jaguares nos han crucificado, pero les voy a decir en lo personal lo que me frustró, fue ver las cosas que hacían otros y que nadie les decía nada”.

“Les puedo decir que Catalina ha violado las reglas de muchas cosas y nunca le han dicho nada y, nunca ha sido expuesta y eso es lo que yo he peleado… Catalina es la participante que cualquier formato de televisión no quisiera tener”.

Gabo rompe en llanto

Gabo estuvo presente este viernes en el foro de VLA donde se sinceró y habló de aquella ocasión que leyó una carta de su mamá, la cual lejos de darle ánimo lo agüitó y en aquel entonces dijo: “ni modo, es la familia que a mí me tocó”.

A Cuevas le extrañó lo corto del texto de la carta y eso lo hizo sentir desilusionado ya que sus compañeros recibieron cartas más extensas; sin embargo, después se enteró que no había sido su madre sino su padre el que escribió la misiva.

Cabe mencionar que con su padre ha tenido una relación muy difícil desde que le abrió su corazón y le expresó que era gay, ya que eso los distanció durante años, pero al enterarse que había sido su papá el que le escribió sintió una especie de alivio.

No obstante, la escueta carta que recibió provocó que los internautas dijeran que ni su mamá quería a Gabo; sin embargo, estos comentarios no le afectaron porque él quiere a su madre y sabe que ella está muy orgullo de todo lo que él ha conseguido.

Su padre también le envió otro mensaje, pero al exconcursante de Survivor le daba miedo saber que era lo que su padre pensaba de él en ese momento ya que siempre se mostró tal cual es, incluso, entre bromas alguna vez dijo que su papá lo iba a desheredar después de todo lo que estaba haciendo al interior del reality de supervivencia.

¿Gabo Cuevas intentó quitarse la vida? Cuevas se reunirá en días próximos con sus papás, quienes le dijeron que lo “aman y se sienten orgullosos de él” y esa es una gran victoria que le dejó Survivor porque vivió algo muy complicado cuando le reveló a su papá que era gay, ya que pasó de ser el hijo consentido a convertirse en el rechazado.

“Cuando yo le digo qué color soy me vuelven el hijo rechazado y ese es un tema que yo he trabajado, que he ido a terapias, que he tomado coach de vida debido a que es el papá que a mí me tocó tener”, dijo Gabo.

Sin embargo, impactó cuando reveló que su papá se alejó de su religión y en una ocasión intentó suicidarse debido al dolor que le causó enterarse de las preferencias de su hijo. Pero también cuando él dijo que en alguna ocasión intentó quitarse la vida aventándose de un cuarto piso, pero no lo hizo gracias a una persona que ya no está en este mundo y le marcó justo en ese momento.