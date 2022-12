VIDEO: Gabo y Sandra se dan tremendo beso en Venga La Alegría.

Dentro de nuestro matutino Venga la Alegría, una de las secciones que más ha gustado al público es sin duda, Quiero Cantar.

Sandra y Gabo unieron más que sus voces con ‘La pareja ideal’.

Y es que hace unos momentos algo que ha dejado a propios y a extraños con la boca abierta, fue cuando tras interpretar “La pareja ideal”, Sandra Montoya y el periodista Gabriel Cuevas se dieron tremendo beso.

Beso de Gabo y Sandra genera reacciones

Los comentarios de los seguidores del matutino no se han hecho esperar y la mayoría muestra su apoyo y su respaldo al talento de Gabo, pues aseguran que tiene lo necesario para llegar a la final, mismo caso que Sandra que nos ha cautivado día con día.

“Gabo, eso no era necesario, tú no necesitas hacer show, tú cantas muy bien. La dignidad arriba mi Gabo eres uno de mis gallos, no sé ese beso de quién fue idea”, fue uno de los comentarios.

Gabo, por su parte compartió una historia haciendo referencia al beso que se dieron y agregó el siguiente mensaje: “Beso con mi tía Sandra Montoya” y arrobó a la cantante. En su siguiente historia el periodista confirma que prefiere los besos de otra persona.





Mientras que en otro video junto a Rafa Serdán y Manu Pereyra se muestran muy divertidos y tomando con humor el beso.

¿Qué dice Sandra Motoya?

Sandra Motoya no ha hecho ningún comentario al respecto, solo compartió un video en donde se le veía vestida de novia, como otras dos de sus compañeras, pero negó que se hayan puesto de acuerdo, pues cada una seleccionó su propio vestuario de acuerdo con la canción que iban a interpretar.

Aunque, en el video, la actriz venezolana también les recuerda a sus seguidores que todo se trata de un show, de un espectáculo y que ella está cumpliendo su acuerdo de estar en emisión, pero agradece el apoyo pues por ellos y ellas está ahí.

Pero qué beso eee y si se calentaron los ánimos.

Y en su video se lee un comentario que hace referencia al beso y dice: