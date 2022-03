Muere el cantante Gabriel Soto tras sufrir ataque armado.

Gabriel Soto Gastélum falleció a los 55 años de edad el pasado 16 de marzo de 2022. El cantante luchaba por su vida desde el atentado del que fue víctima en enero de este mismo año en Tijuana.

El cantante fue baleado el pasado 22 de enero, cuando llevó su camioneta al taller mecánico ‘Yonke Socio 1’ ubicado en Tijuana, Baja California.

Gabriel recibió varios impactos de bala en el rostro, incluyendo uno en la mandíbula cuando una persona armada llegó al lugar y abrió fuego en contra de él.

El cantante de corridos fue trasladado a un centro médico cercano, donde luchó por su vida desde enero de este mismo año.

La persona que disparó huyó del lugar, así que llegaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana, así como activos de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado localizó al menos nueve casquillos de arma calibre 9 milímetros en el taller de automóviles.

¿Quién era Gabriel Soto Gastélum?

Gabriel Soto Gastélum era conocido como El Tesoro de Sinaloa, además de tener una carrera musical con narcocorridos inspirados en famosos capos.

Gastélum se dio a conocer en la década de los noventas, aunque parte de su repertorio musical se encuentra en su canal de Youtube llamado Paisa Power Musik.

Una de sus canciones más populares es 118 balazos, donde habla de tres atentados que no lograron derribarlo. En el mismo tema musical, el cantante habla de haber recibido ráfagas de balas que no lo hirieron.

“Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita”, subraya un fragmento de la canción.

