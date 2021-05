Bella de la Vega cree tenerlo todo para OnlyFans, ¡ya tiene cuenta!

La reciente superviviente de Survivor, piensa que aún tiene lo necesario para satisfacer a sus seguidores en OnlyFans, plataforma para adultos.

Todos conocíamos a Bella de la Vega como la ex-esposa del papá de Gaél García. Pero hace unas semanas que participó en Survivor México, nos dejó ver más sobre ella, se considera una mujer muy sexy y piensa que tiene lo necesario para satisfacer a sus seguidores en la plataforma para adultos OnlyFans. ¿Ya abrió su cuenta? Te contamos los detalles...

Bella de la Vega abre OnlyFans.

La pandemia le ha cambiado la vida a la mayoría de nosotros, y Bella no es la excepción. Aunado a eso, recordemos que hace poco perdió a su esposo, quien murió dejándola muy triste. Esos temas y otras polémicas, orillaron a Bella de la Vega a abrir su cuenta de OnlyFans, ¡y obvio, que quiere satisfacer a sus seguidores!

Ya era conocida, pero después de su participación en Survivor México, ¡su viralidad aumentó! Y eso no se debe desaprovechar, así que ahora se mostrará aún más sexy para sus fans en esta plataforma.

“Muchos artistas entraron a esta plataforma y yo no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, pues veo la vida diferente, incluso habrán muchas fotos que me tomó mi marido. Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento. Él no veía mal que subiera fotos sexis porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda para sacar ingresos” dijo la actriz y bailarina.

Bella dijo estar contenta con su cuerpo, ya que a sus 40 años lo ha sabido mantener digno para este tipo de fotos. “Yo me siento muy bien con mi cuerpo, siempre he sido muy disciplinada en cuidarlo y he trabajado como modelo. Serán fotos bonitas, artísticas, con concepto femenino y muy, muy sensuales”. confesó.

Esto lo hace por gusto, pero obvio que también lo hace por la economía, pues sería un buen ingreso para ella. A pesar de que no tiene problemas económicos actualmente, esta plataforma podría dejarla más desahogada en sus cuentas. De igual manera, está en la búsqueda de empleo, pues se considera una mujer sumamente preparada, estudió teatro y ballet clásico en Londres, es Licenciada en Administración de Empresas, ¡y habla 3 idiomas más además del español!

Sin duda Bella de la Vega es todo un personaje, ¿pagarás para ver sus fotos?

