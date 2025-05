Gala Montes admite que la entrevista de su madre con Adrián Marcelo le rompió el corazón

Gala Montes es una de las cantantes más polémicas del momento y su nombre no ha dejado de sonar en las últimas semanas, esto debido a la entrevista que su madre, Crista Montes, le concedió a Adrián Marcelo.

¿Ya se gastó el dinero que obtuvo por la entrevista con Adrián Marcelo?

Recientemente Crista Montes dijo en entrevista para Berenice Ortiz no estar arrepentida por la charla que tuvo con Adrián Marcelo, pues al hacerlo pudo contar su versión de lo sucedido con sus hijas.

De igual forma, aseguró que no se ha gastado el dinero que obtuvo por dicha entrevista, aunque no reveló la suma, pero se especula que pudo ser de poco más de un millón de pesos.

“No lo he gastado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado, he recibido muchas afirmaciones de ‘seguramente ya no tiene dinero’, no, sí tengo dinero todavía (…) ¿Valió la pena? Sí, claro que sí, porque el objetivo era contar mi versión, mi parte, independientemente de lo que haya dicho la gente, el chiste era contar mi parte”, añadió.

¿Qué dijo Gala Montes al respecto? Gala Montes admitió haber experimentado una fuerte decepción por la entrevista que su madre le concedió a Adrián Marcelo.

“¿Tú qué crees? Mucho dolor, mucha tristeza (…) Yo lo escuché y dije: ‘No, no creo que se dé un balazo en el pie’ y de repente pues que sí. Yo estaba en ese entonces en Europa, me fui de viaje y me habló Ana María Alvarado y me dijo ‘qué opinas de que ya se van a ver para este tema’ y pues qué te digo, me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces y lo hace constantemente (…) No puedo entender que tu mamá haga algo así, pero pues bueno, es su decisión y tendrá sus consecuencias y yo sigo con mi vida y mi trabajo”, dijo Gala Montes a Yordi Rosado.