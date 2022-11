Geraldine Bazán revela si regresaría con Gabriel Soto.

Los rumores de la supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto cada vez son más latentes, luego de que los planes de su boda han sido pospuestos por mucho tiempo.

Paola Reyner, organizadora del evento que canceló la participación de Irina Baeva, asegura que no hubo caso de discriminación con la artista.

Recordemos que los actores aplazaron su enlace nupcial, pues debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, los padres de Irina no pudieron viajar a México.

Las muestras de amor en las redes sociales son menos frecuentes, además de que no han dado más detalles de su boda o la fecha fijada.

Geraldine Bazán reacciona a la polémica de Gabriel e Irina

Ante las especulaciones de la supuesta ruptura de Gabriel e Irina, el nombre de Geraldine Bazán salió la luz. En su reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz reaccionó a la polémica de esta manera.

“Eso creo que es un tema que no tiene nada que ver conmigo... no tiene caso. No me compete y no tengo que decir. Muchas gracias”, dijo.

Geraldine fue contundente al responder si regresaría con Gabriel Soto, de quien se separó en el año 2018. Recordemos que ambos tienen dos hijas en común, las cuales responden a los nombres de Elissa y Alexa.

“No”, expresó la cantante, desmintiendo que podría retomar el romance con el galán de telenovelas y padre de sus dos hijas.

En otros temas, Geraldine viajó a España, país donde se le vio muy bien acompañada de un guapo galán: “Me encanta alborotar al gallinero... a veces el amor no se puede ocultar”, reveló.

Por último, la mexicana dejó claro que prefiere rodearse de personas positivas y una comunidad de mujeres valientes.

“Mujeres valientes y sinceras que no hagan daños. Es importante que entre mujeres nos apoyemos y nos hablemos con la verdad”, concluyó en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

