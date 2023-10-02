  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Reportera le recuerda a Piqué que cientos de personas "lo odian"

El empresario no se salvó de que le lanzaran varias pedradas a su llegada a México. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Pique con lentes.jpg
Pique de traje.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con frio.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique serio.jpg
Pique pelon.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique con el Barca.jpg
/
Pique con lentes.jpg
Pique de traje.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con frio.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique serio.jpg
Pique pelon.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique con el Barca.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique de traje.jpg
Pique en el camión.jpg
Pique selfie.jpg
Pique y su hijo pequeño.jpg
Pique con gorra.jpg
Pique con frio.jpg
Pique y Jordi.jpg
Pique en el Nou Camp.jpg
Pique serio.jpg
Pique pelon.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique lentes negros.jpg
Pique firmando botines.jpg
Pique con el Barca.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado