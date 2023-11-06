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FOTOS | Salen a la luz los tres apodos con los que Clara Chía se refiere a Shakira

Clara Chía ha usado apelativos muy poco amables para referirse a la intérprete de ‘Hips don’t lie’, todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

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