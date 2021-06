Ginny Hoffman confiesa que Héctor Parra es bisexual.

Alexa Parra habla por primera vez de la denuncia en contra de su padre.

Héctor Parra rompió en llanto al escuchar las acusaciones que su hija Alexa Parra hace en su contra y que obran en la carpeta de investigación por la denuncia de abuso sexual, que ella misma presentó.

Los abogados del actor relataron lo que ocurrió en la audiencia que tuvo lugar este miércoles, luego de que el actor fuera detenido.

Una vez que él escuchó la imputación y todas las acusaciones que obran en la carpeta de investigación, se decayó un poco y comenzó a llorar durante la audiencia. Él está confiado en que la justicia se va a hacer valer. Por protección a víctimas, Alexa estaba en una sala al lado, ella no puede estar en la misma sala

Según los abogados, el estado anímico de Héctor se ha visto afectado desde que inició el proceso, por lo que pidieron al juez le permita ingresar algunos medicamentos.

Él tiene depresión y requiere seguir tomando sus antidepresivos para estar estable. Ya se le hizo la solicitud del juez

Así se vivió la conferencia de prensa por parte de Alexa Parra y su mamá Ginny Hoffman

Esta mañana, Ginny Hoffman y su hija Alexa ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de la denuncia contra Héctor Parra por abuso sexual.

La joven rompió en llanto cuando habló de los supuestos daños que vivió por parte de su padre a la edad de 6 años.

Yo voy a luchar porque es mi verdad. Esto empezó desde que yo tenía 6 años, hasta los 14 que yo dejé de verlo. Lo que hacía era ponerme en contra de todos, entonces yo no le tenía confianza a nadie porque me criticaba físicamente. Me hacía ver como ‘eres lo peor que existe y solo yo te quiero’. Era mucha confusión. Yo le empecé a quitarle la mano y me decía que podía hacer lo que quiera porque es mi papá

Por su parte, Ginny Hoffman tampoco pudo contener las lágrimas cuando se le cuestionó por el pleito legal que enfrenta con Héctor Parra, a quien también tachó de bisexual.

“Yo sé que es una persona que ejerce un maltrato psicológico terrible porque yo lo viví. Son cosas que yo no he sacado en ninguna terapia. Se me ha venido el mundo encima porque abusaron de mi hija. Yo no sabía que había pasado”, expresó.

Además, Ginny Hofmann confesó que otras parejas del actor mexicano también saben secretos turbios.

“Jamás me hubiera pasado por la cabeza que él hubiera causado ese daño. A mí la expareja de Héctor Parra me contactó y me dijo ‘vi cosas que no me gustaron cuando yo viví con él’. Ella me empieza a relatar todo lo que Alexa me había dicho. Desde hace 14 años yo sé que el señor es bisexual”, concluyó.

