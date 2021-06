Daniela Parra arremete contra Ginny Hoffman por manipular a su hermana.

Daniela Parra exige a Sergio Mayer sacar las manos del caso de su papá.

Daniela Parra, exige al diputado Sergio Mayer, que saque las manos de la denuncia por abuso sexual agravado, que hoy tiene en la cárcel a su padre Héctor Parra.

Fue el propio Mayer, quien confirmó ayer a este programa, que dicha denuncia fue interpuesta hace unos seis meses por Alexa Parra, la hija menor de Héctor Parra y Ginny Hoffman, y que él mismo la acompañó a presentarla.

Curiosamente, al intentar ampararse, Héctor nunca supo que ya había sido denunciado.

“Me gustaría que la gente me ayude a denunciar esta injusticia. Es una injusticia que este diputado venga ahora a revolver las cosas, cuando tiene una influencia muy cañona. Mi papá iba diario a los juzgados, se presentaba siempre cuando lo mandaban a llamar, sacó un amparo; no había nada y ahora resulta que hay muchas cosas en contra de él. No había nada. No me voy a quedar callada”, expresó Daniela Parra en exclusiva para Ventaneando.

La joven recordó la amenaza constante que Ginny Hoffman le hacía a su hermana Alexa.

Yo, desde que ellos se separaron, escuchaba a la mamá de mi hermana decir ‘voy a meter a tu papá a la cárcel’. Ahí está el audio donde Alexa le contesta ‘haz lo que quieras’. Lo está logrando a base de mentiras, manipulaciones, engaños, influencias

Daniela refrendó que también hay una denuncia en contra de Ginny Hoffman.

Yo también soy hija de Héctor Parra. También hay una denuncia en contra de la señora. Mi papá hace un mes, fue a ver si había algo en su contra, pero no había nada. Ahora resulta que ya hay una carpeta y lo están investigando. Sergio Mayer sale a decir que hay muchas pruebas de que es culpable, cuando no es cierto

Daniela dice haber vivido horas de angustia al no saber nada de su papá, luego de su detención que califica de arbitraria.

Esas dos horas que no supe de él, fueron las peores que he vivido, me dio mucho miedo y mucha impotencia. No sabía donde estaba, moví cielo, mar y tierra para encontrarlo. Mi papá está detenido por un delito que no cometió, además de que se lo llevaron a la fuerza

Daniela Parra cree firmemente en la inocencia de su papá

Daniela, hija de Héctor Parra, también reveló que su papá es un hombre respetuoso con ella y su hermana Alexa.

Alexa sabe que mi papá siempre está para nosotras. Que es un papá excelente en cuestión de papás. No hay mejor papá para mí que él. Alexa, mi papá y yo, tenemos un millón de videos bailando, cantando, jugando, haciendo obras de teatro, haciendo pasteles. Mi papá siempre ha sido súper respetuoso con nosotras como hijas

Y compartió los planes que tenían para celebrar juntos el día del padre

“Lo que más me duele es que hoy no me pudo mandar un mensaje de buenos días. Hoy no voy a hablar en la noche con él, después de hablar todos los días. Que injusticia y que impotencia que no se pueda hacer nada cuando todo está muy manipulado todo”, concluyó en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

