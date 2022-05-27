Ventaneando captó las primeras imágenes de Índigo junto a Camilo y Evaluna.

Como siempre, Ventaneando trae las mejores primicas y exclusivas, y esta vez, presentamos antes que nadie a Índigo, la pequeña hija recién nacida de Camilo y Evaluna, quien acompañó a sus famosos padres a la ciudad de Monterrey, donde anoche ofrecieron un concierto.

Nuestro lente captó a la tierna familia llegar a su hotel de esa ciudad, y fue ahí, donde en vivo y en directo vimos por primera vez, a la pequeñita de un mes de nacida

Camilo fue el siguiente en caminar al lado de la camioneta en la que se transportaban, y aunque tampoco quiso platicar con nosotros, sí nos envió un saludo a la distancia.

Por cierto que sobre el escenario, Camilo agradeció a su esposa por acompañarlo en su gira por nuestro país.

"Cuando yo estuve aquí en diciembre, yo llamé a Evaluna por teléfono y ella estuvo con nosotros a la distancia. Ella dijo 'la próxima vez que vayas a Monterrey no me lo puedo perder por nada del mundo'. ¿Verdad, mi amor?", dijo el cantante colombiano sobre el escenario.

El próximo jueves 2 de junio, el colombiano ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México para cantar sus más grandes éxitos.

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Camilo y Evaluna dan la bienvenida a su primera hija

Camilo y Evaluna dieron la bienvenida a su primera hija llamada Índigo, quien nació el pasado 6 de abril de 2022.

El 9 de abril, unos días después del nacimiento de la bebé, los cantantes compartieron una fotografía de los pies de la menor.

La publicación estuvo acompañada de un tierno mensaje y palabras de agradecimiento para todos los fans que han estado siguiendo la carrera de Camilo y Evaluna.

"Es una niña feliz y curiosa. Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá", escribió Camilo en Instagram.

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