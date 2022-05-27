Jhonny Caz niega que destapó su orientación sexual para ser relevante.

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, niega que el destape de su orientación sexual haya sido un plan predeterminado para volverse relevante, al grado de que el próximo 25 de junio, será coronado como rey de la marcha del Orgullo Gay de la Ciudad de México.

"Yo jamás tuve la intención de decir 'me voy a declarar, me voy a abrir o voy a hacerlo público para generar movimiento'. Yo simplemente dije que iba a hacer mi vida sin esconderme de nada ni de nadie", reveló a la prensa.

El cantante también reconoce que el género musical al que pertenece Grupo Firme es caracterizado por promover una imagen machista.

"Yo lo único que espero es que, si con esto se abrió una nueva puerta, entonces no se vuelva a cerrar. Mucha gente dice que estoy en un género muy machista. Lo que faltaba era eso: una figura que llegara porque no sabemos desde cuándo existe esta apertura", dijo.

El intérprete reconoce que otros cantantes del género regional mexicano también pueden ser ejemplo de diversidad.

"A lo mejor años atrás hubiera llegado otra persona y habría tenido este mismo recibimiento. Otros cantantes y artistas habrían tomado ese ejemplo y a lo mejor este movimiento hubiera sido un poquito antes", explicó.

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Jhonny Caz está listo para su coronación

Sobre su próxima coronación dijo sentirse muy emocionado, pues es la primera vez que lo coronan para un evento de tal magnitud.

"Estoy muy emocionado y nervioso porque nunca me habían coronado antes en nada", dijo entre risas.

Para finalizar, reveló que le gustaría participar algún día en el musical de Mentiras, en el papel de Emmanuel o de Lupita.

"Yo quiero ser Emmanuel o Lupita...", expresó Jhonny Caz, quien no descarta enfocar su carrera en la industria del teatro.

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