Giovanni Medina reaparece tras rumor de boda con Irina Baeva y así reaccionó

El pasado fin de semana les informamos sobre un rumor que comenzó a circular en redes sociales y que aseguraba que Giovanni Medina e Irina Baeva se habían casado en Dubái.

¿Por qué se dice que se casaron? De acuerdo con la periodista María Luis Valdés Doria, la actriz rusa y el empresario se habrían casado en Dubái.

“Una bomba. Resulta que ayer un amigo regio me habló por teléfono y me dijo: ‘Mira, te mando esta fotografía’... Giovanni Medina con Irina en Dubái. Dice este amigo regio, que estuvo ahí, que se casaron en Dubái y que están muy enamorados. Que ella está fascinada”, dijo la periodista.

¿Qué aparece en la fotografía?

En dicha fotografía parece Irina Baeva posando junto a Giovanni Medina y el expugilista Floyd Mayweather Jr. en el balcón de un restaurante.

La periodista reveló que intentó corroborar dicha información con el propio Giovanni Medina, quien en todo momento evadió el tema: “En cuanto colgué con mi amigo regio, le mandé mensaje a Giovanni y le dije: ‘¿Te casate?’ y empezó a contestarme otras cosas que no eran nada al respecto. No me dijo ni sí ni no, así que me confirmó casi casi que sí se casó con Irina Baeva”.

¿Cómo reaccionó Giovanni Medina?

La mañana de este martes 11 de febrero Venga La Alegría compartió detalles de la más reciente aparición de Giovanni Medina después del rumor que aseguraba que se había casado con la actriz rusa.

El empresario acudió a un evento privado y, al ser cuestionado sobre su boda con Irina Baeva, prefirió no dar ningún tipo de declaración y se dispuso a abandonar el lugar sin decir nada al respecto.

En medio de los reporteros, Giovanni Medina emprendió la huida del lugar con ayuda de los elementos de seguridad del lugar, quienes le abrieron paso entre la multitud de medios presentes.

¿Ya han sido vistos juntos anteriormente?

Ahora que el rumor está a todo lo que da, se filtraron algunas imágenes que datan de tiempo después de que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron. En las imágenes se ve a la actriz rusa y al empresario mexicano en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.