ÚLTIMA HORA: Pablo Montero se suma como Granjero a La Granja VIP Segunda Temporada en la tercera semana del reality
Uno de los cantantes y actores mexicanos más reconocidos de la industria llega a La Granja VIP para sumar con su personalidad y mucho contenido.
La espera terminó, luego de que el Conductor de La Granja VIP Adal Ramones diera a conocer que se sumaría un Granjero más al reality; es decir, el número 20, muchas personas del público comenzaron a hacer especulaciones sobre la posible identidad de este nuevo integrante, sin, embargo este domingo 20 de septiembre por fin se ha revelado que Pablo Montero se suma a La Granja VIP, algo que sin duda todo el público está emocionado por ver ya que podrían haber muchas sorpresas con el paso del tiempo.
¿Quién es Pablo Montero, el Granjero 20 de La Granja VIP?
Óscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero, es un reconocido cantante y actor, originario de Torreón, Coahuila. Actualmente tiene 52 años de edad y casi 30 años de trayectoria artística debido a que comenzó a trabajar en el medio a mediados de la década de 1990 cuando lanzó su primer disco como solista en 1999 llamado “Señora”. En la música ha destacado principalmente en el género regional mexicano y ranchero contando con grandes éxitos como "Hay Otra en Tu Lugar", "Que Me Digan Viejo" y "Cielito Lindo". Por otro lado, en la pantalla chica ha debutado en producciones como telenovelas.
Gracias a todo su talento, carisma y personalidad se ha ganado el corazón, respeto y admiración de todo el público. Por otro lado, ha hecho colaboraciones con otros artistas como con La Sonora Dinamita, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Luis Pedro Rosado, Yesi Leon GY, La Sonora Santanera, solo por mencionar algunos.
¿Cómo ver gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada ?
Es muy importante que recuerdes que además de ver las galas, puedes disfrutar el 24/7 de La Granja VIP; es decir, puedes ver desde que los Granjeros se despiertan hasta que se van a dormir. Esto hará que te enteres de todas las polémicas, alianzas, peleas y lo más relevante que ocurra. Para poder disfrutar de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada deberás acceder a nuestro sitio web y dar click en la sección de “La Granja VIP”, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable. Por otro lado, a través de Disney + también podrás gozar de esta transmisión.