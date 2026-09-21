Eligen al mejor y peor peón y las acusaciones no se hicieron esperar

Por primera vez en La Granja VIP se eligió al peor peón de la semana y fue responsabilidad de Julio Camejo señalarlo. Escogió a Ivonne Montero quien se justificó y defendió, incluso prometió que la semana siguiente, que tendrá que desempeñar las mismas labores, estará dispuesta a esforzarse más.

Tras los señalamientos por su desempeño, la actriz aseguró que dio su máximo y que los señalamientos en su contra fueron exagerados. Aceptó que cometió errores como ir a saludar al caballo cuando había trabajo que hacer, “pero eso no me hace menos peón. Siento que yo di mi máximo, me siento satisfecha y voy con todo”.

Montero insistió en que no le permitieron pasar tiempo con los animales y acusó a Julio de haber cometido más errores que ella y, aun así, no ser señalado. “Julio tuvo muchos errores y la mayor parte del dinero que se restó esta semana fue a cargo suyo. Dejó a la yegua en un lugar de mucho riesgo”.

Julio Camejo le pidió que dejara de justificarse si es que quiere aprender y crecer. “La única manera de poder corregir en la vida es tener valor de mirarte al espejo y tratar de ser mejor de lo que fuiste ayer”.

En opinión de quien fue el capataz la semana pasada la razón por la cual los señalamientos fueron más serios en contra de Ivonne es que mientras él y los demás peones cometieron errores sin quererlo, la actriz lo hizo de manera intencional, por ejemplo, al afirmar que no se iba a bañar con agua fría.

¿A quién eligieron como El Peón de Oro?

Pascal Nadaud, el capataz, eligió como el mejor peón de la semana a Julio Camejo quien ganó el beneficio de que el resto de los participantes no puedan elegirlo para volver a estar en esa posición. La razón por la cual lo escogió es que, dijo, Julio fue el único que un día se despertó a tiempo mientras los otros tres permanecían dormidos aunque agradeció el trabajo de los cuatro.

