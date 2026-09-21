El beneficio que recibió Niurka tras ganar “El Más Gallito"; una visita inesperada en La Granja VIP

Los Granjeros saben que deben ser más frontales en los miércoles de Asamblea ya que ese día juegan por convertirse en "El Más Gallito de la semana" lo que puede hacerlos ganar grandes beneficios. Esta semana el público votó por Niurka y su premio fue la posibilidad de concursar en automático para ser capataz y una vista de su novio Bruno.

En cuanto lo vio la cubana se emocionó y su novio comenzó a gritarle: "Mi amor te amo mucho, te extraño". Bruno le compartió que todos afuera están bien, sus hijos, sus perros, todos al pendiente de lo que está pasando en el reality.

Aunque quisieron abrazarse, la dinámica no se los permitió, únicamente pudieron compartir algunas palabras, no dejaron de decirse cuánto se aman. "Todo está perfecto, sigue así, sigue tu intuición, eres la mejor, si tienes que estar solita hazlo", le aconsejó su novio.

Bruno se despidió diciéndole que siempre la va a defender, "cuídate muchísimo todos los días, nos encanta verte con energía para que estés siempre óptima y sonriente". Por su parte la Granjera dijo que era el regalo más grande que pudieron darle.

El novio de Niurka es un modelo, bailarín y actor que inició su relación con la cubana en agosto de 2024. Se comprometieron en abril de 2025, aunque aún no han revelado la fecha de su boda.

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Cada semana cambian los premios por ser "El Más Gallito"

La semana pasada el premio como "El Más Gallito" se lo llevó Manelyk González. El publicó la eligió luego de nominar a Rafael Mercadante.

Su beneficio fue pasar una noche en la suite del capataz al lado de tres de sus compañeros. Aunque no pudo elegir a Kuno por ser peón, decidió aprovechar el beneficio con la Bebeshita, Azalia Ojeda y Fernando Lozada.