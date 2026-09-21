OFICIAL: se revela el nombre de los PEONES de la tercera semana de La Granja VIP

Es oficial, este domingo 20 de septiembre se dió a conocer el nombre de quienes pasarán de ser Granjeros a Peones en la tercera semana del reality; ellos son Ivonne Montero, Mónica Escobedo, Carlos Trejo y Kunno. Durante estos días deberán realizar tareas más pesadas, cumplir con responsabilidades y además de ello perderán algunos privilegios con los que antes contaban.

¿Cuáles son las labores y responsabilidades de un Peón dentro de La Granja VIP?

Sin duda alguna pasar de “Peón” a “Granjero” es algo que nadie quiere dentro de La Granja VIP debido a que esto implica a perder ciertos privilegios y ganar nuevas responsabilidades. Los Peones son los encargados de hacer las labores más complejas y pesadas dentro de La Granja VIP para que todo funcione de la mejor manera. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros, lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana, dar vueltas al molino o rueda de trabajo.

Esto no termina aquí ya que su alimentación se reduce a una elección específica de cosas que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones austeras como estar privados de camas y tener que dormir en el granero así como bañarse al aire libre con agua fría e incluso tienen un baño distinto.

¿A qué hora ver La Granja VIP durante la semana por Azteca UNO?

De lunes a viernes podrás disfrutar de cada una de las galas de la semana en punto de las 20: 30 horas a través de la señal de Azteca UNO, o bien, desde nuestro sitio web. El lunes disfrutarás de la elección del “Capataz” mientras que el Martes podrás “El Duelo de Nominación”, el miércoles “La Asamblea”, el jueves “La Salvación” y finalmente el viernes de “Traición”. Cada una de estas noches contará con la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva además de un panel de Críticos como Flor Rubio, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame, quienes dirán cada una de sus opiniones más sinceras y sin filtros sobre las situaciones que ocurren dentro de La Granja.