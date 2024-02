Exnovias de Alex Marín protagonizan pelea ¿por su amor?

El nombre de Alex Marín sigue dando de qué hablar, esto después de su separación de su esposa Mía Marín y de sus dos novias, Giselle Montes y Yamileth Ramírez. Desde entonces varias versiones comenzaron a surgir, incluso cada uno de los protagonistas ha dado su versión de los hechos, ahora tocó el turno de Giselle Montes, quien tiene un hijo con el también actor de películas para adultos.

¿Por qué Mía Marín se separó de Alex Marín? La actriz y creadora de contenido para adultos reveló detalles de su repentina separación de Alex Marín, su esposo.

“Si él quiere tener muchas viejas y estar feliz así va a ser y si yo quiero estar con mi nueva pareja, está bien. Yo estoy muy feliz, estoy muy animada, la vida cambia y todo cambia… Sí hay motivos, pero ni yo lo voy a decir, ni él lo va a decir, es cosa de nosotros, como lo fue nuestro tiempo de pareja. Se terminó la relación, hablamos y listo, se decidió divorciarnos y así pasó”, declaró.

Sin embargo, también reveló que una de las culpables de que su relación terminara fue Yamileth Ramírez, ya que Alex Marín tuvo detalles con la joven que jamás tuvo con ella. “Los acuerdos no se respetaban, había detalles. Cuando llegó Yamileth, Alex cambió totalmente por tenerla feliz, cambió drásticamente”.

¿Qué dijo Yamileth Ramírez?

Posteriormente, Yamileth dio su versión en un podcast, asegurando que cuando vivían todos juntos, era Mía la que recibía toda la atención de Alex y eso hacía bastante difícil la relación. Sin embargo, Giselle Montes fue la encargada de desmentirla.

¿Giselle Montes no se lleva bien con Yamileth?

En el mismo espacio, Giselle Montes desmintió a Yamileth Ramírez y aseguró que todo lo que había dicho era falso: “Mía dijo la verdad. Yamileth lo que dijo fue 99 por ciento falso. Decía puras pato aventuras, se desviaba mucho del tema. Dijo que nadie la quería, eso sí fue verdad porque Alex se enfocó más en Yamileth, yo en mi embarazo me deprimí y Mía estuvo conmigo”.

De igual forma, señaló que era Yamileth la que provocaba los problemas entre ellos: “Mía se enojaba con Yamileth, pero ella ocasionaba el problema. Ella iba y le chismeaba a Alex; él le reclamaba a Mía y ella le pedía que le dijera las cosas en la cara. Solamente una vez la ahorcó, y ni siquiera fue fuerte porque Yamileth le aventó una botella de cerveza a Alex y Mía defendió a su esposo”.

Al final, Giselle Montes reconoció que no tiene una buena relación con Yamileth porque ella era la que intentaba separarlos: “Ella empezó a decir a fans ‘Giselle ya está bien gorda’. Ella se metió con mi novio. Yamileth quería separarnos porque ella no era feliz en su vida, al final de cuentas no lo logró. Por eso fue el disgusto. Luego me mandó mensajes disculpándose y dijo que estaba borracha. Yo le dije ‘lo que hiciste no se vale, no me vuelvas a hablar porque cuando te vea te voy a partir tu ma…’”. (Mira la entrevista)