Mía Marín rompe el silencio sobre su separación de Alex Marín: “Teníamos un límite”

Vaya revuelo que ha causado en redes sociales la repentina separación de Alex Marín y su esposa, Mía Marín, quienes llevaban 12 años de casados y decidieron dar por terminado su romance.

¿Cómo anunció su divorcio Alex Marín?

En un video, Alex Marín contó que se separó de dos de sus novias, Giselle Montes y Yamileth Rodríguez, pero también de su esposa Mía Marín. “Actualmente no estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada… me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron doce años, tenemos historia”.

¿Mía Marín ya tiene nuevo novio? Mía Marín presentó a su nuevo novio en su cuenta de Instagram: “Me enamoré de ti, de tu personalidad, de la gran persona que eres y sobre todo del gran hombre que eres”.



También, compartió algunas fotografías donde sale abrazada de su nuevo novio, Jesús Nery, dejando entrever que esta relación inició desde hace tiempo, por lo que bloqueó los comentarios en su publicación.

¿Por qué se separó de Alex Marín?

Mía Marín, popular creadora de contenido y actriz de películas para adultos, compartió en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, detalles sobre su repentina separación de Alex Marín, su esposo.

Mía Marín dejó entrever los motivos de su separación, y reveló si volvería a tener una relación poliamorosa como la que tuvo con su ex.

“Para ustedes se les hace muy fácil ver que me divorcié de Alex o estoy en planes de separación con Alex y que ya tengo una nueva pareja, pero no es así. Las cosas ya tienen mucho tiempo mal y ya se estaba hablando del divorcio, ya se estaba tratando el divorcio cuando yo empecé mi nueva relación, así que es fácil de entender, no es otra cosa”, declaró.

Aunque no reveló las razones que los llevaron a divorciarse, Mía señaló que había cosas que ya no cuadraban en su relación. “Terminamos la relación, porque había cosas que no cuadrábamos, ni él, ni yo y había mucha diferencia de opiniones”.

Mía Marín, aseguró que Alex quería más, a pesar de que habían límites: “Él quería más, ya teníamos un límite, pero él quería más, y así pasa cuando pruebas algo quieres más y quieres más”.

Si él quiere tener muchas viejas y estar feliz así va a ser y si yo quiero estar con mi nueva pareja, está bien. Yo estoy muy feliz, estoy muy animada, la vida cambia y todo cambia… Sí hay motivos, pero ni yo lo voy a decir, ni él lo va a decir, es cosa de nosotros, como lo fue nuestro tiempo de pareja. Se terminó la relación, hablamos y listo, se decidió divorciarnos y así pasó”

¿Volvería a aceptar una relación poliamorosa?

Finalmente, Mía Marín reconoció que no está dispuesta a tener otra relación poliamorosa después de lo que vivió con Alex Marín.