¡Gloria Murillo tiene una enfermedad mortal! Te contamos detalles.

Gloria Murillo de Exatlón México, tiene una enfermedad mortal.

La atleta que participó en la primera y última temporada de Exatlón México, decidió revelar hace unos días en su cuenta de Instagram un problema de salud que padece, ¡y que incluso podría orillarla a la muerte! Es algo que no se debe tomar a la ligera, ¡es serio! Dijo que de no ser atendida, podría morir de inmediato.

¿De qué se trata? Es un shock anafiláctico, o sea, una reacción que puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno. Dentro de los síntomas están las erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, así como dificultad para respirar y shock; si no se trata de inmediato, puede causar la pérdida del conocimiento o la muerte.

Este padecimiento sucede cuando hay una disminución de la presión arterial, así como del paso del aire hacia los pulmones. Gloria Murillo dijo que aún no se sabe cómo inició a padecerlo ella. “Eso me pasó de la nada y es algo que me pasó cuando corría. Salí a correr, me empecé a sentir muy mal y me puse así como en la foto y nunca se encontró explicación, pero me pasaba al correr”. Dijo Murillo,

¡Pero no se espanten! Gloria también explicó la que hace tiempo que ya no ha tenido este tipo de episodios, de igual forma desde que sabe que lo tiene, lleva con ella una inyección de adrenalina por si le llega a ocurrir. ¡Más vale prevenir!

