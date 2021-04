¿Por qué Roger González prefiere mantener en secreto su edad?

A pesar de que muchos nos imaginamos la edad de Roger González, ¡él no quiere revelarla! ¿Cuál es la verdadera razón? Te la contamos.

Nuestro querido Roger González se ha vuelto todo un personaje de la televisión mexicana, obvio por su carrera como conductor, locutor, cantante y actor, ¡pero últimamente ha llamado más la atención por su edad, la cual nadie sabe! ¿Hay una razón en especial? Te contamos los detalles.

¿Por qué Roger González no dice su verdadera edad?

En julio del 2020, Roger González se convirtió en tenedencia luego de que fuera su presuntamente cumpleaños número 40... O eso pensamos. Aunque todos sus compañeros de Venga La Alegría trataron de persuadirlo para que dijera su verdadera edad, ¡no lo lograron!

Lo conocemos desde que trabajaba en Disney, ¡muchísimos años de carrera! Y las cuentas no nos dan, unos dicen que tiene 40, otros 42, ¡y algunos hasta que 46! ¿Cuál es su edad real?

En una entrevista con Karla Díaz, obvio salió el tema, le preguntó su verdadera edad, ¡la cual se negó a dar nuevamente! Cuando la cantante le preguntó la razón, dijo que no era porque fuera muy mayor o le diera pena, simplemente se le hace muy divertido cómo la gente juega con ello, cómo imaginan cosas extraordinarias, ¡y que ama hasta los memes! Así que no la diría nunca, pues esa magia se acabaría. “La verdad es súper divertido este tema, es un misterio y me encanta, o sea, hasta parodias han hecho, que si yo digo mi edad, se terminaría todo esto”. Dijo Roger

Un dato curioso, ¡ni sus papás saben su edad! El conductor dijo que el tema de la edad en su familia es algo raro, ¡pues ni él sabe cuántos años tiene su hermana! No pues sí, empezamos a perder la esperanza de que en algún momento sepamos la verdad.

¿Será que algún día se atreva a revelarlo?

