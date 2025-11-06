Graban a supuesta bruja volando sobre Catemaco, Veracruz | VIDEO

Un lugar que muchas personas conocen y que suelen visitar es Catemaco, localidad ubicada en el estado de Veracruz, la cual es muy conocida por ser una de las zonas que más leyendas de brujas y magos tiene en México, ya que las leyendas urbanas afirman que allí se hacen prácticas de brujería y otro tipo de rituales, los cuales vienen desde nuestros antepasados.

Sin embargo, en esta ocasión se comenzó a viralizar el nombre de Catemaco, gracias un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se puede apreciar a una “bruja” volando por los cielos a bordo de una escoba, situación que ha causado todo tipo de comentarios en los usuarios.

¿Una bruja estaba volando sobre Catemaco?

Según lo que se puede leer en la descripción del video que circula en las redes sociales, las personas que captaron este hecho iban a bordo de su automóvil. Sin embargo, este hecho ha provocado varios comentarios entre los usuarios. Algunos dudan mucho de la veracidad de la filmación, pues ya con los avances tecnológicos se puede crear todo tipo de escenas.

Mientras que, por otra parte, existen otros usuarios que creen completamente en este fenómeno. Incluso, varios han asegurado que han sido testigos de estos hechos, de apariciones o presencias similares en la zona de Catemaco, Veracruz.

Sin duda, el video ha provocado un sinfín de comentarios entre el público, pues Catemaco se ha convertido en el centro de las miradas cuando se trata de algo sobrenatural, brujería o cualquier otro tipo de ritual. Hasta el momento, ningún experto en el material ha hablado sobre el tema que está causando polémica en las diferentes plataformas digitales.

