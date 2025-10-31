Cámara de seguridad capta a entidad sin cabeza caminando en jardín | VIDEO

En redes sociales, la actividad paranormal han tomado mucha fuerza y aunque algunas personas intenten buscar una razón lógica, en muchas ocasiones esto no resulta ser una tarea sencilla, pues los sucesos se vuelven algo inexplicables ante los ojos de los seres humanos.

Cabe mencionar que estos hechos fuera de lo normal, son algo que han pasado desde hace mucho tiempo, por lo que muchos han menciones que se puede tratar de almas penando, manifestaciones energéticas o algún tipo de vínculo que puedan tener ciertas personas, aunque también de simples leyendas que van pasando de generación en generación.

Lo cierto, es que esto se ha convertido en algo inexplicable, pues cada vez son más las historias de estos fenómenos paranormales que logran ser captadas en cámara. Algunos conocedores del tema, han asegurado que las entidades son más fáciles de captar gracias a los avances en la tecnología.

Cámara de seguridad capta extraña entidad caminando

Tal es el caso de un video que está rondando en la plataforma de TikTok, donde se muestra la imagen que logró captar una cámara de seguridad, lo peculiar de esto, es que capta a un ser de otro plano. El video fue publicado por la cuenta @mundodesconocido_2.

Cabe mencionar que este video no se sabe en donde ocurrió, pero si se muestra el jardín donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con las imágenes, al fondo se puede ver la figura de una persona, pero completamente transparente.

Conforme va avanzando el video, se puede apreciar como la persona va tomando un color más blanco, se puede percatar un movimiento lento. Sin embargo, lo peculiar de este asunto, es que la persona aparece sin cabeza, pero continúa caminando por la parte del jardín.

Pero eso no es todo, ya que el usuario que compartió este clip asegura que la forma de los pies es completamente extraña y lo convierte en algo mucho más aterrador.

