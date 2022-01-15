Grupo Firme abre tercera fecha en la CDMX: ¿Cuándo?

Con bombo y platillo, Grupo Firme anunció un tercer concierto en el Foro Sol de la CDMX, por lo que aquí te decimos los precios.

La agrupación de regional mexicano más popular del momento se presentará el día 24 de marzo en el Foro Sol. Todo se esperaba desde que anunciaron su primera fecha del 26 de marzo, pues los boletos se vendieron en minutos.

El fenómeno se repitió con su segunda fecha de concierto del 25 de marzo, algo “histórico” para la agrupación que está conformada por Eduin Caz, Abraham Luna, Joaquín Ruiz, Jhonny Caz, Christian Téllez, Fito Rubio y Dylan Camacho.

De nueva cuenta, la segunda fecha se agotó en cuestión de minutos de acuerdo con Ocesa y es por ello que Grupo Firme quiere consentir a sus fans con un tercer concierto.

Para esta tercera fecha, la preventa será en Citibanamex el 17 de enero. La venta general de boletos comenzará el día 18 de enero en Ticketmaster y en las taquillas del Foro Sol.

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Grupo Firme también llegará a Coachella

Eduin Caz, vocalista y líder de la agrupación, compartió en redes sociales su felicidad por este lleno total en el Foro Sol de la CDMX. “Sold out en tan solo 45 minutos, se vendió todo. Muchas gracias familia, les prometo un gran espectáculo primero Dios”.

Cabe mencionar que si Grupo Firme abriera una cuarta fecha, haría historia en la música nacional, pues ningún exponente o agrupación mexicana de ningún género, ha logrado la hazaña.

Eso no es todo, Grupo Firme cantará en Coachella, uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos. “Estoy casi al borde del infarto...Coachella”, dijo Eduin Caz.

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