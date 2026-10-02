¿Una alianza inesperada? Natalia Alcocer provoca que Azalia y Niurka se unan en La Granja VIP
Azalia Ojeda y Niurka Marcos coinciden con una sola cosa: el aporte de Natalia no es genuino dentro de La Granja VIP
Natalia Alcocer mantiene relación con participantes de ambos bandos dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Desde un inicio, hubo una rivalidad marcada entre el grupo de Manelyk González y Niurka Marcos. Si bien es cierto que “La Vikinga” tuvo un mayor acercamiento con la alianza de la cubana, en los últimos días se pudo conocer que corre por cuenta propia.
Natalia tenía una amistad con Niurka antes de ingresar al reality, razón por la cual tenía cierto acercamiento hacia su grupo. Sin embargo, la actriz le remarcó a la vedette que no coordinaría sus nominaciones con ella.
Con Manelyk sucede todo lo contrario. Desde un principio, ambas participantes no congeniaron y hoy Natalia es uno de los principales objetivos de la “Reina de los Reality Shows” dentro de La Granja VIP. Sus actitudes han provocado lo imposible: unir a Azalia Ojeda con Niurka.
Azalia y Niurka van contra Natalia
Todo comenzó durante la Asamblea del miércoles, donde “La Negra” decidió votar por Pablo Montero. Debido a la dinámica de parejas, su voto también fue directo hacia Natalia, quien se encontraba ligada al cantante mexicano. Pese a que Azalia intentó explicarle a la actriz que su decisión se basó en Pablo, esta no cedió.
“‘Yo a tí no te subí, lo subí a Pablo, porque mi problema era con Pablo’”, le contó Ojeda a Niurka sobre lo sucedido y luego agregó: “Le dije: ‘wey… la neta no voy a hacerte cambiar de opinión, es tu opinión y para mí está bien, pero yo ya no te compro tu narrativa’”.
Niurka se mostró a favor de Azalia y luego dio su propio ejemplo: “En la tierrita le dije: ‘hablas demasiado y no aportas nada, no dejas nada que podamos aprender, es pura paja lo que hablas’”. Posteriormente, remarcó que Natalia habla mucho y no escucha al resto de Granjeros, evitando el debate.
Natalia en problemas
“La Vikinga” ya contaba con varios Granjeros del grupo de Manelyk en su contra y ahora se suma Niurka que también buscará sacarla de La Granja VIP. Sin embargo, algunos integrantes del grupo de la cubana se han mostrado a favor de Natalia, como sucedió con Rafael Mercadante.
El actor utilizó su tierra para tratar de bloquear a Manelyk y a Kunno, dejando a Natalia con posibilidades de disputar La Salvación. Esta decisión enojó a Niurka, quien consideró que su grupo está disuelto, al menos, en parte. Lo cierto es que Alcocer tiene una buena parte de la granja en su contra debido a sus actitudes. ¿Logrará el público mantenerla en el reality?