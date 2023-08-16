¿Cómo lograr que tu gato te haga caso, según la ciencia?

Los gatos poseen una naturaleza independiente que los distingue de sus contrapartes caninas. A diferencia de los perros, los gatos no siempre acuden a la llamada de los humanos con la misma prontitud, y a veces incluso parecen ignorarnos por completo.

Pero, ¿qué podemos hacer para lograr que nuestro felino amigo nos preste atención? La ciencia ha revelado una técnica que parece conquistar la atención de los gatos.

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¿Por qué llamar a un gato puede ser una tarea desafiante?

Los gatos, con su herencia de cazadores solitarios y su naturaleza independiente, se han ganado la reputación de ser un tanto esquivos cuando se trata de acudir a nuestro llamado.

A diferencia de los perros, que han sido domesticados durante miles de años para vivir en manada y responder a señales vocales y gestuales de sus dueños, los gatos han conservado su instinto salvaje y su autonomía. Esta distinción en su evolución y comportamiento puede explicar por qué llamar a un gato puede ser una tarea desafiante.

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Esta es la fórmula para captar la atención total de tu gato

Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Nanterre, en Francia, decidió abordar este enigma desde una perspectiva científica.

Tras analizar el comportamiento de 12 gatos, los resultados arrojaron luz sobre la mejor manera de captar la atención de los misteriosos y elegantes felinos. En este sentido, los moninos interactuaron más rápidamente con las personas que se comunicaban visual y bimodalmente, es decir combinando señales visuales y auditivas, en comparación con las interacciones basadas solo en señales vocales.

Otros resultados del estudio

Por otra parte, los investigadores observaron que los gatos movían más su cola en situaciones en las que la comunicación era limitada o inexistente, sugiriendo posibles signos de frustración o incomodidad.

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