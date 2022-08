¿Habrá boda? La nueva novia de Piqué luce anillo y desata polémica.

Gerard Piqué y Clara Chia Marti ya no ocultan su amor y en los últimos días se dejaron ver en público en dos ocasiones, la primera, durante el concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, la segunda, en una boda a la cual asistió la nueva pareja.

Mucho se especuló sobre el que futbolista deseaba mantener su relación lo más privada posible por el bien de sus hijos; sin embargo, todo eso es cosa del pasado y los tórtolos presumen su amor a los cuatro vientos ya que fueron captados besándose y divirtiéndose en una boda.

La indirecta de Shakira a Piqué

Tras lo sucedido, Shakira fue vista sumamente triste, pero días después lució más repuesta y hasta una indirecta le habría enviado a Gerard Piqué luego de aparecer ante las cámaras con una visera cuyo mensaje llamó la atención.

La barranquillera fue captada desde el interior de su vehículo; sin embargo, llamó la atención que su visera decía “Lucky in love” (afortunada en el amor), lo que desató infinidad de especulaciones sobre si era una indirecta para el jugador español del FC Barcelona.

¿Piqué se casará con su nueva novia? En las últimas horas surgió un rumor de posible boda, pues en sus más recientes fotografías, Clara Chia Marti apareció luciendo un anillo en la mano izquierda, lo que despertó los cuestionamientos de los internautas sobre un posible enlace matrimonial entre ambos.

A través de Chisme No Like, Javier Ceriani mostró las imágenes de Piqué y su novia en una boda, las cuales desataron los rumores de embarazo, pero no solo eso, ahora existen sospechas de compromiso debido a que en una de las instantáneas la nueva pareja del futbolista español apareció luciendo un anillo en su dedo anular.

Ceriani no descartó la posibilidad de que la pareja tenga planes de boda. “La revista ¡Hola! paparazzeó a Gerard Piqué con su nueva novia dirigiéndose a una boda en la playa, pero nadie se percató del anillo que la española tenía en uno de sus dedos anulares, justo donde se colocan las argollas de compromiso?”, dijo el comunicador.