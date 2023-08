¿Qué debo hacer para que me aprueben una tarjeta de crédito?

Contar con este elemento constituye una instancia fundamental si consideramos que ya el dinero físico no es tan común como pasaba hace unos años atrás. Ahora bien, por eso siempre debes considerar utilizar una tarjeta de crédito, por eso vamos a explicarte qué debes hacer para que te aprueben una.

En algunas situaciones, este método de pago ha ayudado a muchas a controlar sus gastos, aunque en otro caso puede salir al contrario, pues puede traer un descontrol financiero.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo.

Te puede interesar: ¿Puedo limpiar el historial en Buró de Crédito sin pagar mi deuda?

¿Qué tienes que hacer para que te aprueben una tarjeta de crédito?

Ten en cuenta que debes cumplir ciertos requisitos, por ejemplo: ser mayor de edad, tener una cuenta bancaria, contar con experiencia previa utilizando créditos, buen historial crediticio y comprobar un mínimo de ingresos para responder por la deuda.

Si no cumples con estas premisas, es muy probable que no se conceda el crédito, ya que al ofrecer una tarjeta de este tipo, con la que se puede alcanzar a tener una gran suma de dinero disponible, se presenta un riesgo para el banco ante la posibilidad de que no se pague el saldo o que incluso se aumente el nivel de endeudamiento.

Los especialistas en aspectos económicos, afirman que es valioso tener un buen historial crediticio y, que no se endeude más de lo que pueda pagar. Para esto se recomienda estar al día con los saldos vencidos, intentar cancelar más del pago mínimo y limitar el uso de sus créditos, para que su nivel de deuda no aumente.

También te puede interesar: ¿Cómo puedo pedir un préstamo si tengo mal historial en Buró de Crédito?

Por esto, hasta que su historial mejore puede volver a intentar solicitar una tarjeta de crédito, por lo que siempre es bueno cuidar tus deudas y la forma en que estás manejando tus finanzas, ya que puedes perderte de varias opciones, entre ellas las tarjetas de crédito.