Halcones se burlan de Jaguares: Cuchao termina su amistad con Yusef.

Luego de que Warrior revelara que algunos integrantes de la Tribu Jaguar van a ir al Juego de la Extinción tras el robo de alimentos, los Halcones han tomado la situación a modo de burla.

Yusef rompió las reglas en Survivor y recibió temible consecuencia.

“Ojalá que se vayan cuatro jaguares a la extinción”, dijo Cuchao, mientras que Cathe lo apoyó con la siguiente frase: “Me parece que es una oportunidad muy grande para nosotros los Halcones de que se vayan los Jaguares”, expresó la influencer.

Por su parte, Nahomi confeso sentirse satsifecha porque se está haciendo “justicia divina” tras las polémicas acciones del equipo amarillo: “Yo siento que todo por su propio peso cae, la verdad es que la justicia divina siempre hace las suyas. Lo que siembras cosechas”.

Te puede interesar: Survivor México: Yusef revela robos de otros sobrevivientes, le responden y exhiben.

Cuchao da por terminada su amistad con Yusef

Luego de que Yusef y Cuchao se quitaran su pulsera de la amistad, el integrante de la Tribu Halcón dio por terminada su amistad con el biólogo ante las cámaras de Survivor México.

“Ya no quiero confiar en él, ya no quiero pensar en él. Yo tenía una pulserita que me unía a él, pero la mandé al mar, muy lejos porque ya no quiero tener un lazo que me una a una persona que quiere manipular la situación, quiere manipular a una tribu”,dijo el sobreviviente.

El sobreviviente considera que la Tribu Jaguar ve a Yusef como un “Dios”, por lo que no pueden darse cuenta de su verdadera cara.

“Al ser yo Jaguar antes... sí me decepciona un poco. El factor Yusef es un ataque directo a la autoridad que ellos tienen. Lo ven como un Dios. Yo lo quiero mucho, pero ya basta. Andar repartiendo las culpas creo que va a hacer que en fusión arda troya”, declaró Cuchao.

También te puede interesar: Survivor México: Warrior exhibe a Yusef por acciones antideportivas.