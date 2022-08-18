Survivor México: Yusef revela robos de otros sobrevivientes, le responden y exhiben.

El robo de alimentos en Survivor México continúa siendo un tema de conversación dentro de las tribus, pues el día de ayer se descubrió un cofre con artículos prohibidos en el campamento de los Jaguares.

El baúl contaba con shampoo, un espejo, refrescos, detergente, una esponja, un peine, cinta y más artículos prohibidos dentro de nuestro reality show de supervivencia.

Luego de que Yusef fue exhibido por Waririor el día de ayer, el biólogo tomó la palabra este día para sacar "los trapitos al Sol" de otros sobrevivientes.

Y es que, Yusef acusó a la Tribu Halcón de robar alimentos y otros objetos como un encendedor para prender su fogata en Survivor México.

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Yusef y Kenta protagonizan fuerte pelea en Survivor México

Fue en la ceremonia de esta misma noche, donde Kenta tomó la palabra para defenderse de las acusaciones de Yusef, asegurando que él biológo les enseñó la malicia en Survivor México.

"Nosotros no teníamos ninguna malicia antes de que llegara Yusef. Nosotros sabíamos lo que no teníamos que hacer... todo cambió en nuestra actitud cuando Yusef entró aquí a Halcones", expresó el integrante del equipo verde.

Por su parte, el biólogo respondió asegurando que la Tribu Jaguar contaba con un encendedor, gasolina y cerillos para prender la fogata dentro del campamento.

"Yo pensé que tenías pantalones", "Que cobarde" y "Que poco hombre", fueron algunas de las frases que utilizó Yusef para defenderse.

Luego de la ola de dimes y diretes, Warrior se comprometió a "reunir las pruebas e investigar qué es lo que ha pasado exactamente".

"Creo que es lo mejor para todos... tomaré las palabras de Gabo, Yusef, Viridiana, Kenta, Julián y Nahomi. Vamos a indagar qué es lo que está pasando exactamente, esperemos que encontremos algunas pruebas. Seamos maduros", declaró.

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