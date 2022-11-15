Hallan al pez del fin del mundo: ¿Qué catástrofe se avecina?

Muchas veces se ha hablado sobre nuestra extinción de este planeta y en esta oportunidad hay más personas que tendrán la posibilidad de creer que eso acontecerá debido a que hallaron al pez del fin del mundo y desde ahí está la pregunta de cuál es la catástrofe que se avecina.

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Los hechos que nos convocan acontecieron en una playa en Chile y según algunos especialistas esto constituye un presagio de un desastre que estaría próximo a acontecer. Ante esto más vale dar una explicación para tener una perspectiva más clara de los hechos.

¿Qué catástrofe está próxima a suceder a partir de hallar al pez del fin del mundo? Se trata del pez remo o sable, o en japonés llamado Ryugu, que significa “mensajero del Palacio del Dios del Mar”.



El mismo está clasificado como el pez óseo más grande del mundo, hizo su aparición en la costa de Isla Talcán en las Islas Desertores de Chile el pasado lunes 7 de noviembre. Este avistamiento es sumamente raro ya que estas especies suelen habitar a una profundidad de entre 200 y 1000 metros.



Ahora bien, para pasar a la explicación hay que decir que el pez remo presagian terremotos proviene de Japón (nación donde es muy común que haya desastres naturales de este tipo como también pasa en Chile).

En aquel país existe una leyenda que narra que esta especie es señalada como yakoi o monstruos. El pez remo, en el relato, recibe el nombre de Namazu; se decía que vivía en lo profundo del océano y que cada que salía de su guarida, provocaba un gran terremoto, debido a su descomunal tamaño.

Otras leyendas dicen que tiene la capacidad de comunicarse con los humanos, incluso llegándose a transformar en uno de ellos y pasar desapercibidos.

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En definitiva, al margen de los mitos y leyendas que existen lo más apropiado es estar siguiendo las próximas semanas y meses a ver si termina sucediendo algún evento de ribetes cataclismos. Si eso pasa, ojalá que no, habrá un mayor sustento para sostener esta teoría.

