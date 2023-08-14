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FOTOS | Esto dice la canción de Rauw Alejandro que destaparía la verdadera razón por la que terminó con Rosalía

El puertorriqueño da a entender que él no quería terminar con la relación y que extraña a Rosalía. Te contamos lo que dijeron en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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