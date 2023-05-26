Héctor “N” sentenciado a 10 años y 6 meses por corrupción de menores.

La noche de este jueves, Héctor “N” fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión, así como al pago de 200 mil pesos como reparación del daño, por el delito de corrupción de menores en agravio de su hija Alexa Parra.

Así lo dio a conocer el despacho de abogados que la representa, a tan solo minutos de haber culminado la audiencia definitiva en el reclusorio oriente.

Te puede interesar: Héctor “N” estudia derecho mientras permanece en prisión.

Fue hasta más tarde que su abogada, Samara Ávila anunció a la salida de tribunales que como era de esperarse, apelarán la sentencia.

A criterio de esta primera instancia, que es un juez al que respetamos y con él cuál llevamos todo este proceso penal, le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses, hay un concepto de reparación de daño, también, por cuánto una cantidad aproximada, sumada entre ambos conceptos de 200 mil pesos

El señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y del por qué esta penalidad de años y por qué este monto de cantidad. Seguimos sosteniendo señores, que el señor Héctor es inocente, tenemos otros recursos que ustedes ya lo saben, un recurso de apelación o en su momento, un amparo

¿El tiempo que tienen Héctor “N” en prisión será tomado en cuenta?

La defensora, confirma que los dos años que Héctor ha permanecido detenido, serían contabilizados para su condena.

El 15 de junio del 2021 que fue desafortunadamente aprehendido el señor Héctor, ya casi se contabilizan los dos años y estos se tomarían en cuenta

Y reveló que durante la audiencia estuvo presente un miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a petición de Daniela Parra.

Su señoría le permitió estar en todo momento en la sala con nosotros, de igual manera, Dany verificará si la hace extensiva, el acompañamiento para la audiencia del primero de junio

¿Cuáles son las medidas solicitadas por Alexa Hoffman?

También, confirmó que Alexa Hoffman solicitó medidas de protección en contra de su hermana Daniela Parra, así como en contra de un grupo de comunicadores.

También te puede interesar: Pudimos hablar con Samara Ávila, la abogada del actor Héctor “N”.