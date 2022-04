Héctor Parra está estudiando la carrera de derecho en prisión.

Aunque para Héctor Parra no ha sido nada fácil estar en prisión por la denuncia que por violación presentaron en su contra Ginny Hoffman y su hija Alexa, el actor ha encontrado cómo mantenerse ocupado. Y una de ellas, es estudiar la carrera de derecho para trabajar en su defensa junto con sus nuevos abogados, así lo reveló su hija mayor Daniela Parra.

“Adentro mi papá está haciendo cosas, de hecho, es el maestro de teatro de ahí adentro. También tiene un círculo de lectura y también está estudiando derecho…”, expresó la joven a la prensa mexicana.

“Ya inició… está emocionadísimo, está aprendiendo muchísimas cosas. Yo sé que él estando adentro no la pasa nada bien, pero está haciendo todas esas cosas para mantenerse de pie y para mantenerse fresco”, continuó.

Daniela Parra reveló cómo es que su papá encontró varias actividades dentro de prisión.

“Le dijeron ‘oye, ¿no quieres ser maestro de teatro?’ y el otro estaba feliz porque le encanta. Ahí adentro hay universidad, entonces hay distintas carreras, puedes hacer la carrera, incluso las personas pueden continuar la carrera en línea y terminarla. Mi papá empezó a estudiar derecho y le encanta: estar en esta situación te obliga a aprender y a estar viendo todo lo que están haciendo contigo para que no te chamaqueen”, declaró.

“Él está aprendiendo todo, luego me marca y me dice ‘hay que decirle esto a los abogados’, porque ya sabe muchísimas cosas y está al pendiente totalmente”, expresó.

Pero, ¿en qué va el proceso legal de su padre?

“Estamos en la parte intermedia, la audiencia intermedia iba a ser el veintitantos de marzo, pero la suspendieron y la pasaron para abril”, reveló.

Daniela Parra manda fuerte mensaje a Ginny Hoffman

Daniela confía en que la justicia humana esté del lado de su padre y que la divina castigue a Ginny Hoffman y a su hermana Alexa. Ella explica sus razones.

“De la justicia divina nadie se escapa, querían meter a mi papá a la cárcel, ya lo lograron. Se me vino todo el mundo encima, pero eso no tiene perdón de Dios, ellas no saben cuánto hemos sufrido mi papá y yo, cuánto hemos llorado, cuántos ataques de ansiedad y pánico, nada más por personas que querían hacer daño”, confesó.

Este domingo, Daniela y su novio organizaron una venta de Tamalitos Chidos para recaudar fondos para la defensa y manutención de su padre Héctor Parra en prisión.

“La verdad ha sido bien difícil, pero no me voy a detener y voy a hacer todo lo posible. No me queda nada más que echarle todos los kilos aquí afuera”, dijo.

