VIDEO: Christian Nodal y misteriosa mujer causan sensación en palenque.

Este jueves, Christian Nodal se presentó en el palenque de la Feria de Las Fresas en Irapuato, Guanajuato, en donde se dejó ver con la misma rubia con la que fue captado hace unos días en Los Ángeles, California, quien se afirma, se llama Mariana Ríos y es de origen colombiano.

Christian arrancó el concierto pasada la medianoche y deleitó a los presentes con todos y cada uno de sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin.

Mientras interpretaba el tema La Mitad, recibió un ramo de rosas rojas por parte de una de las asistentes, pero no fue el único ramo que recibió durante la noche, porque una joven muy emocionada le entregó un gran ramo de girasoles que recibió con mucho gusto.

Christian se veía tan feliz y relajado, que incluso se acercó a la primera fila del ruedo para tomarse algunas fotografías con sus fans.

Después de casi tres horas, el sonorense agradeció a su público por su presencia. Cabe señalar que el recinto no estuvo a su máxima capacidad, y algunos asientos lucieron vacíos, quizás por el miedo que la gente tenía de que el cantante no se presentara, como sucedió hace unos días en Colombia.

A su salida, un tumulto de fans intentó acercarse a él para tomarse fotografías, pero no fue posible por la prisa con la que su equipo de seguridad lo resguardó para llevarlo directo a su camioneta.

Cabe señalar que durante ese recorrido de unos segundos, un ramo de rosas rojas cayó sobre la cabeza de Nodal. La pregunta es: ¿Nodal ya logró olvidar su apasionado romance con Belinda para darle paso a esta rubia misteriosa?

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¿Quién es la misteriosa mujer que acompañó a Christian Nodal?

Se sabe que Mariana Ríos es una creadora de contenido de las plataformas digitales, además de que es de origen colombiano y conoció a Christian Nodal en la fiesta del rapero Gera Mx en Cancún.

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