Frenarán tres series de Paco Stanley, según Guillermo Pous.

Guillermo Pous aclaró lo que pasa con la bioserie de Paco Stanley.

Guillermo Pous, el abogado de las estrellas, visitó nuestro foro de Ventaneando para ponernos al tanto de los proyectos profesionales que se aproximan en algunas figuras del espectáculo.

Para comenzar, el abogado señaló que se frenarán algunas series en honor al fallecido Paco Stanley, pues no cuentan con la autorización de la familia del ahora occicso.

Uno de los proyectos que se busca parar es la de Mario Bezares y Paola Durante; sin embargo, la familia del recordado conductor tiene planes de lanzar su propia producción.

“Hay tres producciones no autorizadas con las cuales tenemos un conflicto para detenerlas. Una de ellas es la de Mario Bezares y Paola Durante, que lo que ellos pretenden es contar su versión. Es absolutamente válido, pero no tendría sentido si no fuera alrededor de la vida de Paco Stanley”, expresó el experto en leyes a este programa.

“Otra que se pretende parar es una exclusivamente en relación con las últimas 24 horas que vivió Paco Stanley”, continuó el jurista sobre la polémica que enfrenta la familia del presentador.

La familia de Paco Stanley buscará parar toda aquella producción que no sea autorizada.

“Y la versión oficial que es la que nosotros representamos a través de Paul, de sus hermanos y de la viuda de Paco Stanley”, expresó Pous.

“Sí, claro, todos están de acuerdo”, expresó el abogado sobre el mutuo acuerdo de la familia para rodar su propia versión de la vida de Stanley, proyecto que “es un tema de preproducción y se está buscando la mejor alternativa de producción y de financiamiento”, concluyó.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Nodal y su novia causan sensación en palenque.

¿Qué giro dará la carrera de Danna Paola?

Guillermo Pous dejó entrever que Danna Paola no se siente cómoda con su actual disquera, pero su carrera está a punto de dar un giro inesperado para sus millones de fanáticos mexicanos e internacionales.

“Sin tocar temas de lo que ha sucedido con la disquera, los planes que tiene van a evolucionar mucho, va a ser un giro absoluto de 180 grados. Más allá de la música”, reveló a Ventaneando.

“Aún sigue con la disquera, además de todos los patrocinios que siempre ha tenido. Sobre cualquier conflicto que la hayan involucrado, se trata de la evolución que ha tenido y la manera en que se va a limpiar”, contó.

Una de las noticias más sorprendentes que Guillermo Pous hizo a este programa fue que se prepara una serie biografía del diseñador Mitzy.

Le vamos a producir a Mitzy, la serie de Mitzy… tiene un buen abogado

También te puede interesar: Ricardo Montaner revela detalles del nacimiento de su próximo nieto.