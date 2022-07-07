Captamos a Paulina Rubio en la playa tras la muerte de su madre.

El pasado 2 de julio, Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, perdió la batalla contra el cáncer de páncreas y falleció a los 74 años en Miami, Estados Unidos, donde se encontraba recibiendo tratamiento ambulatorio.

Dosamantes se encontraba internada recibiendo tratamiento de quimioterapia en el hospital especializado Mount Sinai Medical Center de Miami, Florida, desde el mes de abril debido al cáncer de páncreas que padecía.

Enrique Rubio y Paulina Rubio confirmaron la noticia a través de sus redes sociales, ‘La chica dorada’ aseguró que su madre inició “un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia”.

“Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos”, publicó.

Paulina Rubio es vista en la playa

Días después de la muerte de su madre Susana Dosamantes, Paulina Rubio cumplió la última voluntad de la actriz (ser cremada) y poco a poco ha comenzado a retomar su vida. Pau fue captada por las cámaras de Ventaneando, acompañada por un grupo de amigos que ha estado con ella en estos momentos tan difíciles.

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En las imágenes se ve a la cantante llegando a un impresionante complejo turístico de South Beach a bordo de una camioneta negra, posteriormente, las cámaras la captaron sentada en la playa junto a su asistente personal a la espera de que llegaran sus demás acompañantes.

Minutos después llegaron todos sus amigos, incluida su manager Rosela Zavala, otras dos mujeres y un hombre, todos permanecieron ahí durante un largo tiempo charlando.

¿Luis Rivas, padrastro de Paulina está enfermo? Mientras Paulina Rubio se reunía con sus amigos, Luis Rivas, padrastro de la cantante, fue captado acudiendo a la farmacia por algunos medicamentos, aunque se desconoce si eran para él o para alguien más, sobre todo después del fallecimiento de su pareja.

Por ahora se desconoce si Paulina Rubio retomará sus presentaciones, ya que la única fecha confirmada hasta ahora confirmada es el próximo 3 de diciembre en Los Ángeles, California.

