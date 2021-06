El estado emocional de Héctor Parra tras su detención.

José Luis Guerrero, abogado de Héctor Parra, confesó cómo se encuentra su cliente tras ser detenido por presunto delito de abuso sexual a su hija Alexa.

Recordemos que el famoso histrión mexicano fue trasladado al Reclusorio Oriente para resolver el pleito que enfrenta con su ex Ginny Hoffmann y su hija Alexa desde octubre de 2020.

“Lo veo por supuesto preocupado, lo veo molesto, pero también muy seguro. Hay que recordar una cosa, Héctor estuvo buscando a la autoridad, acudió cuatro veces a la Fiscalía, promovió un amparo para poder tener conocimiento de estos hechos”, expresó el abogado.

Además, el experto en leyes denominó la detención de su cliente como un “caso inusual”.

La acusación en contra de Héctor, se sostiene a partir de un dictamen pericial particular, no de un dictamen de la procuraduría, presentado apenas el 7 de junio. Es un caso totalmente inusual, que un dictamen particular, sostenga una acusación tan grave. Los delitos son corrupción de menores y abuso sexual, pero ninguno de los dos tiene fundamento

Además, el abogado también pidió a Sergio Mayer y otras personas, no intervenir en el caso legal que atraviesa el actor de telenovelas.

“Yo pido que salga cualquier persona que no tenga interés en la justicia. No puede alguien ponerse a abogar sin conocimiento de la causa, porque la afectación no es solamente para Héctor, hay otra hija también”, concluyó.

Así sucedió la detención de Héctor Parra

Fue el pasado martes 15 de junio, cuando Héctor Parra fue detenido por cinco personas vestidas de civil al exterior de su casa en la colonia General Anaya de la Ciudad de México.

El actor se encontraba lavando su coche, cuando fue detenido en un acto, que el abogado José Luis Guerrero calificó como “estilo secuestro”.

Posteriormente, el histrión fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde se dieron cita las presuntas víctimas Ginny Hoffman y su hija Alexa.

El día de mañana se prepara el dictamen de la audiencia de Héctor Parra para dar a conocer si debe de enfrentar su proceso legal dentro o fuera de las rejas.

