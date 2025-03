Hermana de Daniel Bisogno revela que se le ha manifestado: “su mano está ahí”

Han pasado varios días desde que nuestro querido Daniel Bisogno abandonó el plano terrenal; sin embargo, lo anterior no exime que siga dando de qué hablar. Y es que, recientemente, la hermana del conductor de Ventaneando aseguró que se le ha manifestado en varias ocasiones, motivo por el cual en los próximos párrafos revelaremos más información respecto a esto.

Fue el pasado jueves 20 de febrero cuando Daniel Bisogno perdió la vida, causando un hueco importante en el mundo del espectáculo. El también actor y periodista falleció a los 51 años de edad debido a problemas de salud que lo aquejaron desde hace un par de años, motivo por el cual su familia, entre ellos sus hermanos, lo despidieron de la mejor manera posible.

Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.… pic.twitter.com/jfhMYpKqbP — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 21, 2025

¿Daniel Bisogno sigue entre nosotros? Esto dijo su hermana

Son muchas las personas cercanas a Daniel Bisogno que han asegurado que el conductor de Ventaneando se ha hecho presente en sus vidas de distintas maneras. Una de ellas es su hermana Ivette, quien durante su participación en el programa antes citado reveló que este se ha presentado con ella después de su muerte, por lo que suele pedirle ayuda para superar este amargo momento de su vida.

“No te puedo decir que se han movido cosas o así, no. Pero, por ejemplo, en ciertos problemas que de pronto se me presentan digo: ‘Por favor, abuelo, por favor’, porque yo le decía abuelo a mi hermano y él me decía: ‘Carmelita’. Siento como que está su mano ahí”, mencionó Ivette durante una charla que tuvo con nuestros conductores de Venga la Alegría.

Ivette Bisogno nos abrió su corazón sobre cómo ha sentido la presencia de su hermano Daniel Bisogno.🕊️❤️‍🩹#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/mmPB2JEQmj — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 13, 2025

¿Alex también ha sentido la presencia de su hermano?

Así como Ivette, Alex también asegura que ha sentido la presencia de Daniel Bisogno . Según su hermano, este se ha presentado en sus sueños, y así lo dejó entrever su hermana: “También a mi hermano Ale, dice que lo soñó, cosas que le decía importantes. Yo creo que nadie sabe qué hay después de la muerte. Es posible que haya algo, que hay algo de verdad”, sentenció.