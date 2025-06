Anabel Ferreira reveló que tuvo que saltar de un piso 17; ¿cuál fue la razón?

Anabel Ferreira es una de las figuras de la comedia más importantes que todavía siguen vigentes. Recientemente participó en uno de los programas de MasterChef y en un encuentro que tuvo con Ventaneando, platicó de una ocasión donde arriesgó su vida al saltar de un balcón de un piso 17. Aquí te damos los detalles de aquella oportunidad donde estuvo cercana a la muerte.

Con 62 años, la actriz mexicana vive un nuevo renacer en su carrera, dado que ha tenido la oportunidad de ser expuesta de nueva cuenta en programas de alta atención mediática. En este caso, habló de lo que vivió en el reality de cocina de TV Azteca y así platicó una anécdota que es impresionante en verdad… todo por culpa de un hombre.

Anabel Ferreira saltó de un balcón porque un hombre quería abusar de ella

En esta charla tan interesante, la actriz mexicana indicó que en una ocasión tuvo que saltar de un balcón a otro para evitar que un hombre la obligara a tener relaciones sexuales. Comentó que durante años asumió la culpa de dicho acto por acceder a ir a la casa de este sujeto, pese a que Anabel le dijo claramente que no se acostaría con él.

Así lo platica: “Tenía un novio, estábamos en Acapulco y dijo que fuéramos a su casa. Y a la hora de que estuvimos en su departamento en un décimo séptimo piso, lo intentó (tener sexo). Físicamente las mujeres no podemos competir con los hombres. Me acorraló y yo me brinqué a la terraza de ese piso y de ahí al departamento de al lado, poniéndome en súper riesgo. Pero hice un escándalo y así le fue”.

Anabel Ferreira revela que saltó de un balcón para evitar ser acosada [VIDEO] En exclusiva, Anabel Ferreira comenta para Ventaneando que estrenará un monólogo donde expondrá el tema de la misoginia a la mujer.

Y cerrando dicha espeluznante experiencia, indicó que fue hasta que hace años el movimiento MeToo le permitió entender que ella no hizo nada malo al aceptar ir al departamento de su pareja. Ella fue clara y le dijo que no habría un encuentro sexual, pero su novio quiso tenerlo a la fuerza, en un claro acto de acoso en su contra.

¿Cuántos hijos tiene Anabel Ferreira?

La respuesta inmediata es que no. Ella decidió conscientemente que no quería concebir, por lo tanto, tampoco maternar. Incluso eso provocó que perdiera al hombre que ella veía como el amor de su vida. Ante eso, se conoce que estuvo casada con Billy Rovzar, pero de parejas recientes no hay conocimiento público.

